Piden ganaderos cierre de frontera sur por gusano

Los ganaderos de Chihuahua y Sonora piden que el Gobierno Federal cierre la frontera de México con Centroamérica para erradicar la plaga del gusano barrenador, señaló el diputado por Sonora, Agustín Rodríguez Torres (PAN), integrante de la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados.

Subrayó en que la importancia de ambas entidades radica en que en ellas se generan entre el 70 y 75% del millón de cabezas de ganado que se exportan cada año a Estados Unidos.

“¿Cuál es el problema? Es la entrada ilegal de ganado de Centroamérica, se requiere que se cierre la frontera en Centroamérica, esa frontera se debe de cerrar de inmediato, esa es la primera petición que tenemos hacia el gobierno mexicano”, dijo.

Rodríguez Torres, quien también es integrante de la Unión Ganadera Regional Sonora, refirió que los ganaderos advirtieron desde 2023 el peligro de que la plaga de gusano barrenador llegara a México, pero no fueron escuchados por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum porque “es un gobierno insensible que no escucha, y que no atiende la problemática de los productores”.

“Se venía ya advirtiendo, porque el problema venía subiendo, desde Panamá, donde se dio origen en 2023, y en 2024 en Costa Rica, Nicaragua, Guatemala. Se estuvieron dando alertas, desde noviembre metimos un punto de acuerdo, y lo veníamos comentando, pero el gobierno ha cometido algunas faltas”, expresó.

Expuso que el recorte presupuestal al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) es otro problema grave porque ha reducido el margen de maniobra en la inspección animal y vegetal.

El diputado panista añadió que para erradicar la plaga del gusano barrenador, los ganaderos han propuesto que el Gobierno Federal combata la venta ilegal del arete del sistema Siniiga (Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado), ya que se utiliza para introducir ganado ilegalmente al país.

El diputado Agustín Rodríguez Torres presentó dos puntos de acuerdo, uno en noviembre de 2024 y otro el 28 de abril de 2025, para que las autoridades responsables acudan a la Cámara de Diputados, para explicar el problema de la plaga de gusano barrenador; sin embargo, no han sido considerados por la mayoría en San Lázaro, por lo que presentará otro en los próximos días.

Agricultura anuncia medidas para combatir gusano barrenador

Por su parte, Julio Berdegué Sacristán, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), anunció una serie de medidas para poder reactivar la exportación, entre ellas, la supervisión del 100 % de los ranchos en los estados ganaderos exportadores, desde el Golfo de México hasta el Pacífico.

En Palacio Nacional, indicó el lunes que se acordó con los gobernadores y gobernadoras de estados exportadores de ganado, así como con asociaciones ganaderas, reforzar el control de la movilización del ganado.

Así también, manifestó que “se les fue de control”, y culpó este martes a Estados Unidos de no controlar la plaga de gusano barrenador y evitar su expansión.

El secretario afirmó que México no tenía responsabilidad en controlar esa plaga cuando estaba al sur de Panamá.

Indicó que Estados Unidos tiene la única planta que existe en la región en el continente para producir las moscas estériles que se necesitan para combatir esta plaga.

“Después de muchos años en que había estado totalmente controlado, en junio del año 2023 reapareció esta plaga, el gusano barrenador del ganado, en Panamá. Es endémica de Sudamérica y allá lo teníamos controlado. Desde ese día, el 1 de junio de 2023, este animalito se movió 3 mil 700 kilómetros hasta llegar a la frontera de México con Guatemala.

“México no tenía responsabilidad en controlar esa plaga cuando estaba al sur de Panamá. Sí tenían responsabilidad nuestros socios norteamericanos, estadounidenses, que tienen la única planta que existe en la región en el continente para producir las moscas estériles que se necesitan. Bueno, el asunto es que se les fue de control. Viajó más de 3 mil 700 kilómetros hasta que llegó a México”.

Ganaderas insisten en pedir ayuda a SSP por tráfico ilegal de ganado

La Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG) insistió al Gobierno Federal que solicite a la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) reforzar su presencia en Chiapas y Tabasco, municipios mayormente afectados por la plaga del gusano barrenador del ganado (GBG), para evitar el tráfico ilegal de bovinos provenientes de Centroamérica infectados con la enfermedad.

Así lo manifestó la Confederación el lunes, en una reunión virtual con el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), donde se difundieron ocho planteamientos para hacer frente a la plaga de GBG, entre los que los líderes de la industria ganadera mexicana solicitaron la colaboración de Estados Unidos para exterminar este mal e incrementar el presupuesto para el combate.

La CNOG agregó que dichas medidas se implementarán ante el anuncio de cierre de frontera durante 15 días para la entrada de ganado mexicano en pie a Estados Unidos, de acuerdo con el anunció de la titular del USDA, Brook Rollins.