Piden garantizar presupuesto para víctimas a la SCJN

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), junto con el Centro de Análisis e Investigación Fundar, hicieron un llamado urgente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que garantice el mínimo presupuestal destinado a la ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas, un derecho previamente conquistado que, conforme a resolución de la Primera Sala, fue violentado con la reforma a la Ley General de Víctimas (LGV) de noviembre de 2020.

A través de un comunicado, explicaron que el próximo 18 de noviembre, el Máximo Tribunal discutirá un proyecto de declaratoria general de inconstitucionalidad a cargo del ministro Giovanni Figueroa Mejía, “con el que tiene la oportunidad de asegurar la protección efectiva de los derechos de miles de víctimas en México, exigiendo que se restablezca un presupuesto fijo, etiquetado e irreductible”.

En ese sentido, detallaron que, previo a la reforma de la LGV, en su artículo 132, fracción I, se incluía la garantía de un presupuesto mínimo para las medidas de “ayuda, atención y reparación” a víctimas de violaciones a Derechos Humanos o delitos, el cual no podía ser menor del 0.014 % del gasto programable del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del año inmediato anterior.

Logros

Las organizaciones destacaron que éste fue uno de los grandes logros conquistados por el movimiento de víctimas desde la aprobación de dicha ley hace más de una década, sin embargo, con la reforma de 2020, se suprimió la mencionada asignación obligatoria.

Indicaron que, derivado de lo anterior, el Centro Prodh promovió una demanda de amparo en enero de 2021, en tanto se trataba de una medida regresiva a los derechos de las víctimas y con lo que la Primera Sala de la SCJN, en sesión del 13 de marzo de 2024, resolvió por unanimidad el Amparo en Revisión 675/2022, en cuya sentencia declaró que la eliminación de la mencionada garantía presupuestaria en favor de las víctimas constituye una medida regresiva injustificada.

Ante ello, resaltaron que la decisión que tiene en puerta la SCJN es central para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las víctimas a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia y reparación integral.