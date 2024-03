Piden imparcialidad al INE ante quejas

La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) imparcialidad ante las quejas que se han presentado en este periodo electoral, como la Hora Nacional.

En conferencia de prensa, Sheinbaum dijo que Morena ha presentado quejas de la guerra sucia que ha llevado a cabo la oposición, entre ellas la compra de bots desde el extranjero, pero que el INE no ha investigado.

“Hay cosas que no me explico, cuando se pide revisar la guerra sucia, los bots comprados desde el extranjero, dicen que no se tiene que investigar, y a una petición del PAN que dice que en la Hora Nacional se está difundiendo algo, pues de inmediato se contesta”, reclamó.

A pregunta expresa sobre que presuntamente en programas de la Hora Nacional la están promocionando, la candidata presidencial de la Cuarta Transformación señaló que en el INE debe haber imparcialidad ante las quejas y señaló que tras el comunicado de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) dejará que el TEPJF o la siguiente instancia sea quien emita una opinión sobre la suspensión o no de la emisión radiofónica.

“Emitieron otro comunicado hoy, ¿no? CIRT emitió otro comunicado el día de hoy en donde dice que defina el Tribunal o la siguiente instancia para ver si realmente está o hubo alguna difusión que se considerará que está fuera del momento electoral”.

El PRI históricamente se ha robado todo

Por otra parte, en Torreón, afirmó que “el PRI históricamente se ha robado todo, hasta las empresas en la época neoliberal”, ante el grito de que el partido político los dejó sin medicamentos.

“Pues sí, es que ya ven que el PRI históricamente se ha robado todo, hasta las empresas en la época neoliberal. Por eso hay que votar por la transformación este 2 de junio”.

En el centro de convenciones de Torreón, Claudia Sheinbaum también criticó el acuerdo político del 2023 del PAN y PRI para la elección estatal donde se repartían dependencias y notarías, y aseguró que tienen que ocultar lo que realmente piensan.