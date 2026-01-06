Piden indagar desaparición del padre buscador Arias

Artículo 19 México y Centroamérica exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) la búsqueda inmediata y efectiva de José Juan Arias Corona, desaparecido el pasado 28 de diciembre en el municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, quien junto su esposa Marisela se dedicaba a buscar a su hijo José Juan Arias Solís, menor de 14 años, conocido como “Juanito”.

En un comunicado, la ONG sostuvo que con la desaparición de José Juan suman seis las personas desaparecidas por su labor de búsqueda y defensa de los derechos humanos, y cinco personas buscadoras asesinadas durante 2025.

Explicó que “Juanito” está desaparecido tras un operativo integrado por elementos militares y de la Guardia Nacional desde el 19 de junio de 2025. Dicho operativo se realizó sin los mecanismos legales correspondientes, como una orden de cateo, además de que la Fiscalía local omitió el cumplimiento de la ley al no activar de manera inmediata los protocolos de búsqueda y Alerta Amber tras el reporte.