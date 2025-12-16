Piden indagar vínculos de Catem con “El Limones”

La bancada del PAN en la Cámara de Diputados solicitó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) realizar una investigación a fondo e imparcial respecto al presunto vínculo de Edgar “N”, alias “El Limones”, con la Central Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem).

El vicecoordinador económico del PAN, Héctor Saúl Téllez, descalificó la declaración del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, por descartar vínculos de Edgar “N” con la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem).

Téllez Hernández condenó que las autoridades implementen la “justicia selectiva” que castiga a los opositores políticos, “pero ignora las pruebas que involucran a organizaciones sindicales afines a la autoproclamada Cuarta Transformación”.

“Esto no es un descuido menor, es una falla sistemática de justicia. Esto no puede pasar desapercibido para la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de la República, estas instancias deben realizar una investigación exhaustiva e imparcial, a fondo y con toda seriedad para desmantelar la red criminal incrustada en la Catem”, aseveró.

Por su parte, el diputado Daniel Chimal consideró que no se debe exonerar precipitadamente a los líderes de la central de trabajadores.