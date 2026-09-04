Piden investigación patrimonial contra Carlos Ulloa

Diputados federales del PAN exigieron una investigación patrimonial contra Carlos Ulloa, director general de Birmex, quien compró dos departamentos de contado por un valor total de 22.4 millones de pesos en un periodo de tres años, y registró 19 viajes en los últimos cuatro años a destinos de lujo como Nueva York y Miami, en Estados Unidos; Londres, Inglaterra; Montreal, Canadá; Madrid, España; Roma, Italia, y Medellín, Colombia, entre otros.

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud, consideró que resulta necesaria la intervención de autoridades fiscales y sanitarias, pues administrar una tarea estratégica que los medicamentos, vacunas, dispositivos material de curación y pruebas diagnósticas es una labor que requiere transparencia.

Este jueves, El Universal dio a conocer que entre 2020 y 2023, Carlos Ulloa, director general de Birmex, compró de contado dos departamentos por un valor total de 22.4 millones de pesos.

En su declaración patrimonial, el exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la CDMX detalla que en 2020 adquirió de contado un departamento con un valor de 7.4 millones de pesos y dos años después compró, nuevamente de contado, otro departamento con un valor de 15 millones de pesos.

Sin embargo, destaca que en estos tres años, el salario más alto de los cargos que tuvo en este periodo fue de hasta 100 mil pesos mensuales netos.