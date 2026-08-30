Piden investigación tras desvío de autobús con alumnos

Un autobús de la línea Transporte Ruta (TER) con alrededor de 30 estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) a bordo, cambió intempestivamente de trayecto y trasladó a los jóvenes hacia la Ciudad de México sin su consentimiento ni aviso previo.

La unidad partió la noche del viernes del Campus Chamilpa, en Cuernavaca, con destino original al municipio de Cuautla, ruta habitual utilizada a diario por la comunidad universitaria para su traslado a la zona oriente.

Conductor omite informarel cambio de rumbo

Durante el trayecto, el operador desvió el camión de la vía acostumbrada y tomó la autopista con dirección a la capital del país, omitiendo informar a los pasajeros la causa de la modificación del rumbo.

Ante la falta de explicación del chofer y el avance hacia otra entidad, los estudiantes enviaron mensajes de auxilio a familiares y grupos de contacto para reportar la situación en tiempo real y solicitar asistencia.

Antes de la medianoche del viernes, la UAEM informó que los 30 estudiantes se encontraban bien y estaban de regreso a sus hogares, y sobre el equívoco del transporte dijo que “tomó durante su recorrido una ruta distinta a la prevista”.

“En cuanto la Universidad tuvo conocimiento de la situación, activó de inmediato sus protocolos de seguridad e inició la búsqueda y localización de la unidad, a través del personal de seguridad Venados”, aseguró.