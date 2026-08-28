Piden investigar a Gas Tomza tras explosión

La diputada federal por Morena, Magda Salgado, presentó ante la Cámara de Diputados un punto de acuerdo para que el Legislativo solicite a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), así como a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Fiscalía General del Estado de Morelos, revisar los protocolos de verificación y autorización de transporte de gas LP, y determinar pronto las sanciones administrativas y penales contra la empresa Tomza Gas Titanium tras el siniestro por la explosión de una nube de gas LP que dejó una mujer muerta y más de 20 lesionados.

No eximir responsabilidad

En su propuesta, la legisladora también pide garantizar que los acuerdos reparatorios realizados por la Fiscalía General del Estado no eximan de responsabilidad penal a los responsables, así como revisar la operación de las unidades de distribución de gas LP en todo el estado de Morelos.

A la fiscalía estatal solicita no extinguir la acción penal ni determinar el sobreseimiento de la causa respecto al delito de homicidio culposo derivado de la muerte de la ciudadana Viviana Aguilar Zendejas.

A la ASEA y la CRE pide iniciar de forma inmediata un procedimiento de auditoría técnica, inspección extraordinaria integral y sanción administrativa en contra de la empresa Tomza Gas Titanium S.A. de C.V. y filiales que laboren en Morelos, a fin de verificar el estado físico-mecánico y de hermeticidad de toda su flota de autotanques operantes en la entidad, ordenando la revocación inmediata del permiso federal de distribución en caso de confirmarse violaciones graves y sistemáticas a las Normas Oficiales Mexicanas de seguridad industrial.