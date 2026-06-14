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NacionalNación

Piden investigar asesinato del edil de San Miguel

Junio 14 del 2026
Jorge Romero
Jorge Romero

La dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN) condenó el asesinato del edil de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, Joel Ángel Bravo Martínez, quien fue atacado a balazos al interior de su domicilio la mañana de ayer sábado 13 de junio, por lo que pidió una investigación pronta, exhaustiva y transparente para esclarecer el caso.

A través de un comunicado, las autoridades del partido, a cargo de Jorge Romero, afirmaron que lo anterior deja en evidencia que México atraviesa una grave crisis de inseguridad.

“Acción Nacional expresa sus más sinceras condolencias a su familia, amigos, colaboradores y a toda la comunidad de San Miguel Amatitlán. Nos solidarizamos con su dolor y reiteramos nuestro acompañamiento en estos momentos difíciles”, señalaron.

La dirigencia albiazul, sostuvo que dicho crimen no puede verse como un hecho aislado.

“Se suma a una larga lista de homicidios, ataques y actos de violencia que han alcanzado a autoridades, candidatos, dirigentes políticos y ciudadanos en todo el territorio nacional, ante la incapacidad del gobierno federal para garantizar condiciones mínimas de seguridad”, expresaron.

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