Piden juicio político contra Rosario Piedra

Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas buscan reactivar la petición de juicio político contra la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, debido a posible encubrimiento y falta de cumplimiento de funciones.

José Carlos Castro Gurrola, representante de Víctimas Unidas, contó que el pasado 15 de junio acudió a la Cámara de Diputados con el fin de conocer el estado en el cual se encontraba dicha solicitud, que no había avanzado.

“(El 22 de abril) fuimos a la Cámara de Diputados para pedirle (el juicio político) a los legisladores en general, no a ningún partido político, (para) no politizar, y enviar un mensaje acerca de la falta de acción de la comisionada Piedra Ibarra”, explicó.

Aquel día esta petición de juicio político fue recibida y hubo apoyo de algunos diputados, como la diputada de Movimiento Ciudadana (MC) Laura Ballesteros, pero como acabó el periodo de sesiones no ha avanzado. “Se tiene que activar porque (Rosario Piedra Ibarra) no nos representa, no nos defiende y deja que los funcionarios hagan con nosotros lo que les dé su chingada gana. Eso no puede ser”, consideró.

De acuerdo con él, no querían recibirle el escrito a través del cual se buscaba conocer el avance de la petición y reafirmó que no buscan que su causa se politice.

Condena acciones contra las madres buscadoras

El pasado 10 de junio, diferentes colectivos de búsqueda de personas desaparecidas originarias de entidades de todo México marcharon con destino al estadio Ciudad de México, donde un día después arrancó la Copa Mundial de Futbol de la FIFA, para visibilizar a las más de 130 mil personas desaparecidas en el país.

Pero el gobierno de la Ciudad de México desplegó a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en Calzada de Tlalpan a la altura de la llamada última milla. “Las encapsularon, las agredieron y las victimizaron”.

Con referencia a las declaraciones de la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez, de que cuenta con información de que presuntamente algunos manifestantes recibieron apoyos económicos de Jalisco con la finalidad de ir a la capital del país, José Carlos Castro Gurrola lo calificó como “muy humillante, penoso y vergonzoso”.