Piden justicia para mineros secuestrados

La Embajada de Canadá en México pidió este jueves que haya “justicia” en el caso de los 10 mineros secuestrados en Concordia, Sinaloa.

En una publicación en X, la embajada señaló que “nos entristecen profundamente los sucesos en Sinaloa. Nuestro corazón está con los familiares y seres queridos de los afectados”.

Añadió que “estamos en contacto con las autoridades mexicanas mientras continúan las labores, y esperamos que los responsables rindan cuentas ante la justicia”.

Cinco de los 10 trabajadores de la minera canadiense Vizsla Silver secuestrados fueron encontrados sin vida en una fosa en el mismo estado de Sinaloa. Otros cinco se encuentran desaparecidos.

Más temprano, la minera canadiense confirmó que cinco de sus colaboradores siguen desaparecidos y dijo que mantiene coordinación con autoridades mexicanas mientras prosiguen las investigaciones y labores correspondientes, al tiempo que brinda apoyo a las familias afectadas y a su personal.

La empresa aseguró que mantiene contacto directo con los allegados de los trabajadores desaparecidos y que ofrece “apoyo logístico y financiero”.