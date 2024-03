Piden justicia para niña víctima de abuso sexual

En el Senado de la República, Victoria Figueiras, madre de una niña de cuatro años, víctima de abuso sexual, exigió justicia para que el caso no quede en la impunidad.

Acompañada por Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, Figueiras relató los hechos ocurridos hace dos años.

Denunció parcialidad y negligencia en la actuación de la Ministerio Público y la titular de la Fiscalía Género de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Consideró “alarmante” el fallo del juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, que dejó en libertad a Alejandro “N”, tío y agresor de la menor.

“En donde se pasó por alto la declaración de mi niña, que acudió a solas con él, que le manifestó una vez más quién es su agresor, cómo la agredió y en dónde la agredió, lo pasó por alto. Simplemente la revictimizó al escucharla y la discriminó por tener cuatro años de edad, diciendo: Lo siento mucho, señora, sí le creo en cuestión de los tocamientos@.

“Sin embargo, la niña no me dijo la hora exacta, el día exacto y la dirección de casa de su tío. Creo que esto es alarmante. (…) Yo simplemente pidió justicia (…) No podemos permitir que estos casos sigan impunes, pero los agresores sigan sueltos; estoy aterrada, estoy casada de vivir todo esto”.

Las senadoras Josefina Vázquez Mota y Margarita Valdez, de Morena, exigieron la destitución inmediata del juez Martínez Vitela.