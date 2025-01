Piden liberación de Kenia Hernández

El Comité de Apoyo a la Libertad de Kenia Hernández publicó una carta abierta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como a la Fiscalía General de la República (FGR) y a Caminos y Puentes Federales (Capufe) para pedir la liberación de la activista y mujer indígena Kenia Inés Hernández Montalván, quien fue privada de su libertad en 2020 por protestar pacíficamente.

“Este 2025 fue considerado Año de la Mujer Indígena por la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien destacó que la idea de ello es resaltar la lucha de la mujer indígena por la emancipación y por los derechos de los pueblos indígenas. Pues bien, la compañera Kenia es símbolo de esa mujer indígena que busca la emancipación de los pueblos indígenas”, señala el documento.

Sin embargo, agregó, eso no impidió que en algún momento recibiera por respuesta que no le aplica la perspectiva de género porque no es sumisa, o que ya no es indígena porque estudió una carrera, o bien, que “no es interés de esta institución llegar a un acuerdo reparatorio”.

El Comité solicitó al gobierno que ejerza su congruencia entre el decir y el hacer.