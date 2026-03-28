Piden más facilidades en las aduanas

A casi tres meses de que entró en vigor la nueva Ley Aduanera, el socio director de ADN Abogados y Asesores de Negocios, Arturo Hernández de la Cruz, espera que se reduzcan el contrabando y las operaciones ilícitas, así como el ingreso de mercancía prohibida.

En su opinión, todavía es necesario trabajar en la facilitación comercial, porque hay actores que advierten que subirán los costos para realizar operaciones de importación y exportación.

“Las directrices de la reforma están muy claras, no es para facilitar, sino para fomentar el combate a los ilícitos”, indicó.

Desde su punto de vista, se tratará de reducir ilícitos como la elusión y evasión fiscal, así como combatir el contrabando y la subvaluación de mercancía.

Sistema

Destacó que hay mayores controles y sanciones para reducir las operaciones ilícitas con el fin de tener un “sistema cada vez más sano”.

Los cambios a la legislación incrementaron las sanciones, pues antes se pagaba una multa de 70 a 100 % del valor de la mercancía y ahora subió a entre 250 y 300 %.

Las sanciones aplican cuando se trate de mercancía prohibida para venderse en el extranjero, y en el caso de maquiladoras que realicen la importación temporal de productos que no se encuentren amparados en su programa.

Hay multas cuando se incumplan con las regulaciones y restricciones no arancelarias en la importación o exportación, excluyendo vehículos. También cuando en un proceso de comercio exterior se esté en un asunto de reconocimiento aduanero y la mercancía no se encuentre en el lugar, y cuando sea falso o inexistente el nombre del proveedor en el extranjero o domicilio fiscal del importador.