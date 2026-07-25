Piden más presupuesto en sanidad

Luego de las acusaciones en Estados Unidos de que la lechuga mexicana albergaba cyclospora cayetanensis, causante del brote de “diarrea explosiva” en varios estados de aquel país, representantes del sector agroalimentario en México consideraron necesario incrementar el presupuesto en sanidad.

En 2018, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) obtuvo un presupuesto de 6 mil 884 millones de pesos, cifra que bajó a 5 mil 86 millones en el 2026, es decir, 26.1 % menos, sin considerar la pérdida del poder adquisitivo que se da por efectos inflacionarios.

En esta semana, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos señaló a la lechuga mexicana picada que se utiliza en Taco Bell por tener supuestamente el parásito de ciclospora.

Luego, se retractó de su declaración en la que afirmaba que una muestra de lechuga producida por Taylor Fresh Foods, que opera en Guanajuato, había dado positivo a ciclospora, causante del brote diarreico que impacta al vecino del norte.

El señalamiento afectó directamente a los productores mexicanos, sobre todo de Guanajuato, Zacatecas, Puebla, Aguascalientes y Sonora, quienes mandan el 97 % de las 153 mil toneladas de exportación a Estados Unidos.

Sin embargo, se trató de un falso positivo. Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) aseguró que es “preocupante que, mientras aumentan los riesgos sanitarios, el intercambio comercial y las exigencias internacionales, los recursos destinados al Senasica se hayan reducido”.