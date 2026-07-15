Piden mejorar uso de sistemas biométricos

Ante el crecimiento de fraudes, estafas bancarias, extorsión, el gobierno federal, gobiernos estatales y municipales y el sector privado deben ampliar y mejorar el uso de sistemas biométricos de información y reconocimiento de personas, consideraron expertos.

De acuerdo con Rodrigo Ramos, directivo de Identy.io, especializada en el sector de la seguridad biométrica, “es importante la regulación para que los esfuerzos sean más importantes, más coordinados y no sean discrecionales”.

Según datos de la Condusef, casi 16 millones de mexicanos podrían sufrir fraude digital en 2026, teniendo en cuenta el incremento del 18 % previsto sobre los 13.5 millones de casos registrados el año pasado.

Las cifras el primer trimestre de 2026 reflejan que los fraudes bancarios han crecido 32 % de forma anual, conforme ha informado el Buró de Entidades comerciales de la Comisión.

El domingo se dio a conocer que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, multó a la Federación Mexicana de Fútbol (Femexfut) con 42 mdp por no obtener consentimiento de uso de información de quienes se registraron en su sistema Fan ID y no avisarles que estaba recabando información sensible, como el uso de información biométrica.