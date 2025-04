Piden no acompañar candidaturas a elección judicial

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, se reunió con la bancada de su partido en la Cámara de Diputados, para recordarles a los legisladores que no pueden promocionar a ningún candidato a ministro, magistrado o juez, ya que va en contra de la ley.

“También que en este momento nadie puede promover, se aclaró, nadie puede acompañar a ningún candidato en el cargo de jueces, ministros y magistrados, hasta en tanto no resuelve el Tribunal Electoral”, dijo Ricardo Monreal, coordinador de Morena, ya que la ex secretaria de Gobernación no quiso dar declaraciones a los medios de comunicación.

También les informó sobre las expectativas de las elecciones en Durango y Veracruz, que se realizarán este año, junto con la elección judicial.

“Lo que se dijo fue cómo están los procesos, cómo se dio, todos los mecanismos de selección de candidatos en Durango y en Veracruz y las tareas que le corresponden al partido”, añadió Monreal.

Acompañada de Carolina Rangel, secretaria general de Morena, Alcalde Luján también les pidió a los diputados de su partido, que apoyen con el proceso de afiliación que se realiza actualmente, y que sigan recorriendo los distritos en donde fueron elegidos.