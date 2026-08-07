Piden para agricultores condiciones dignas

La ministra Yasmín Esquivel Mossa puso en el centro de la discusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la dignidad y los derechos de quienes todos los días trabajan la tierra, al presentar tres proyectos relacionados con la protección laboral para dignificar a las personas trabajadoras del campo, los cuales fueron aprobados por unanimidad por el pleno.

Yasmín Esquivel defendió el derecho de las personas trabajadoras del campo a contar con alojamiento gratuito en condiciones dignas de seguridad, higiene y habitabilidad.

Sostuvo que esta obligación es constitucional y explicó que con ello se garantiza que los espacios en los que se alojen las personas trabajadoras y, en su caso, sus familias, reúnan condiciones adecuadas para una vida digna.

También respaldó la protección al derecho de los trabajadores del campo a una alimentación sana, suficiente y variada durante su jornada laboral, además del acceso a agua apta para consumo humano y servicios sanitarios adecuados; también de la necesidad de respaldar el acceso a asistencia médica.

Durante la sesión, ministras y ministros reconocieron y felicitaron las consideraciones desarrolladas en los tres proyectos presentados por Esquivel Mossa.