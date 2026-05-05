Piden prisión preventiva y congelar cuentas a Rocha

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, pidió que se aplique la prisión preventiva oficiosa y congelamiento de cuentas bancarias al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, por la solicitud de extradición realizada por el Gobierno de Estados Unidos, en congruencia con las políticas promovidas por el Gobierno de México.

En conferencia de prensa, recordó que desde el sexenio pasado el régimen impulsó reformas para aumentar de nueve a 26 los delitos a los que se aplica la prisión preventiva oficiosa, es decir, “primero detener y luego investigar”.

Reto de la Corte

Añadió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) también ha contribuido con sentencias que “inmovilizan tus cuentas antes de tener una resolución judicial ¿por qué para millones de mexicanos funciona una lógica y por qué para 10 funciona otra?”.

López señaló que resolver las acusaciones del gobierno estadounidense en contra del gobernador de Sinaloa representa también un reto para el nuevo PJ, que inició su renovación el año pasado, con la elección de la mitad de sus integrantes.