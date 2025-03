El diputado Germán Martínez (PAN), integrante de la Sección Instructora, acuso a sus compañeros de Morena (Hugo Éric Flores y Belinda Quiróz) y del PVEM (Raúl Bolaños-Cacho) de encubrir a Cuauhtémoc Blanco, por demorar el inicio del análisis de la solicitud de desafuero por presunto abuso sexual.

Hasta el momento, la Sección Instructora ha aplazado en dos ocasiones el inicio del proceso de análisis del caso, los días 6 y 18 de marzo. Hoy, a las 17:30 horas, se reunirán nuevamente para decidir si se admite o no el caso del exfutbolista y exgobernador de Morelos.

“Están aplazando, ayer aplazaron y siguen cubriendo de impunidad este asunto en el que no entramos a estudiarlo como es debidamente. Ya basta de encubrir a Cuauhtémoc Blanco, ya basta en cubrir a un presunto, subrayo, presunto responsable de un delito de naturaleza sexual contra la mujer, y yo no lo hago presunto responsable, lo hizo responsable la Fiscalía de Morelos, que no es del PAN, ni del PRI, ni de Calderón, ni de Hernán Cortés, ya estuvo de estarlo encubriendo”, refirió Germán Martínez.

El panista dijo que hoy acudirá a la sesión de la Sección Instructora, “y solo saldré satisfecho si lo empezamos a estudiar plenamente y le notifican, y ya lo dejan de encubrir (a Cuauhtémoc Blanco)”.