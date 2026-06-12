Piden protección para diputada Paola Gárate

El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados condenó la amenaza en contra de la diputada local de Sinaloa, Paola Gárate, a quien le enviaron una corona funeraria a su casa, el miércoles.

Los legisladores priistas hicieron un llamado a las autoridades federales y estatales para garantizar su seguridad e investigar los hechos.

Rubén Moreira, coordinador de la bancada, pidió a la Comisión Permanente hacer un llamado urgente al Gobierno Federal para que se implementen medidas de protección a Paola Gárate y su familia, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Guardia Nacional.

En un punto de acuerdo, el congresista pidió garantizar la vida, la integridad y el pleno ejercicio de los derechos de la diputada.

Investigación por corona fúnebre

Además, el comité estatal del Partido Revolucionario Institucional exigió que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso y realice una investigación exhaustiva que permita identificar y sancionar a los responsables de estos hechos.

La noche del miércoles pasado, en la entrada del domicilio particular de la expresidenta del comité estatal y diputada local del Partido Revolucionario Institucional, personas desconocidas colocaron una corona fúnebre.

La legisladora local, al llegar a su hogar en la colonia Emiliano Zapata, se sorprendió al ver la enorme corona de flores con un listón con el mensaje “Fam Garate”, quien de inmediato lo reportó a las líneas de emergencia, por lo que se presentaron elementos de la Estatal Preventiva y del Ejército.