Piden publicar reforma sobre aumento de salario

Senadores del (Partido Revolucionario Institucional) PRI y de Movimiento Ciudadano (MC) exigieron a la Mesa Directiva de la Cámara alta emitir la declaratoria de constitucionalidad de la reforma aprobada desde octubre de 2024, que establece el salario mínimo para policías, fuerzas armadas y personal médico, que permitiría elevar sus ingresos a más de 17 mil pesos mensuales.

Demagogia

El coordinador de la banca priísta en el Senado de la República, Manuel Añorve Baños, acusó que esa promesa del régimen de Morena se quedó en simple demagogia del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Ahí está la incongruencia de Morena. Ya nada más falta la declaratoria por parte de la Mesa Directiva y no lo han querido hacer.

Problemas económicos

“Eso refleja la mentira que generó, electorera, Andrés Manuel López Obrador, porque no tienen dinero. O sea, traen un gran problema de recursos el Gobierno de la República, de Morena. No les cuadran las finanzas. Y generaron una expectativa que hoy también tiene costos. Porque el sector salud, los policías y los maestros están presionando para que esto se concrete. Ya nada más falta la declaratoria”, recalcó.

Por su parte, el coordinador de la banca de MC, Clemente Castañeda, recordó que la reforma ya fue avalada por más de 21 congresos locales para proceder con el trámite, pero que el Senado ha postergado su declaratoria sin explicación clara.

El legislador jalisciense señaló la incongruencia de Morena, al aprobar y promulgar otras reformas en menos de una semana, mientras que esta modificación constitucional, que beneficiaría a más de tres millones de familias, lleva más de un año sin que el Senado emita su declaratoria de constitucionalidad, “a pesar de contar con la aprobación de ambas Cámaras y al menos 21 congresos locales”.