Piden que América Latina se preserve como zona de paz

Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), declaró que América Latina y el Caribe deben preservarse como zona de paz.

Siempre sobre las bases del respeto a las soberanías de los Estados, la integridad territorial, el derecho internacional y la no interferencia en los asuntos internos, de conformidad con la Carta de la ONU, dijo el canciller.

En el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el titular de la SRE participó en la reunión de ministras y ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros de la Comunidad de Estados Americanos y Caribeños (Celac).

Reuniones

De igual manera sostuvo un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, y de la India, Subrahmanyam Jaishankar. Además, se reunieron con la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas.

También con las y los ministros de Asuntos Exteriores de los países de la UE, con quienes conversaron sobre temas de la agenda multilateral.

De acuerdo con la SRE, el canciller De la Fuente se refirió al Plan México como el mecanismo para atraer inversiones en áreas específicas de nuestro país, así como los acuerdos de modernización con la Unión Europea.