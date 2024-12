Piden que comités acaten suspensión de reforma

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) presentó una ampliación de la demanda de amparo que tramitó ante el juez Primero de Distrito con residencia en Morelia, Michoacán, Sergio Santamaría Chamú, quien suspendió los efectos y consecuencias de la reforma judicial.

En un escrito, la directora de la Jufed, Juana Fuentes Velázquez, solicitó al juzgador que los efectos de la suspensión definitiva que concedió contra la reforma judicial se extiendan contra los actos de los Comités de Evaluación del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, que son los encargados de la ejecución de la reforma.

“Lo anterior, pues como se relató en párrafos anteriores, este Juzgado concedió la suspensión definitiva a la parte quejosa, entre otras cosas, para que se suspenda todo proceso o procedimiento contemplado en el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial, de ahí que deba evitarse se sigan generando actos en ejecución del Decreto reclamado”, indicó Fuentes Velázquez.

Destacó que la suspensión concedida no ha sido revocada ni modificada, por lo que su acatamiento es imperativo, no voluntario ni discrecional, no solo para las autoridades responsables, sino para las vinculadas a su cumplimiento.