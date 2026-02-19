Piden que FGR investigue a excolaboradores de AMLO

El diputado panista Diego Ángel Rodríguez Barroso presentó un punto de acuerdo para solicitar que la Cámara de Diputados exhorte a Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), para que investigue los presuntos delitos denunciados en el libro “Ni venganza ni perdón”, de Julio Scherer Ibarra, cometidos por funcionarios cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El panista refirió que la FGR debe investigar al exfiscal Alejandro Gertz Manero, al senador Adán Augusto López Hernández, a Jesús Ramírez Cuevas, al exsubsecretario de Salud Hugo López-Gatell y a la exministra Olga Sánchez Cordero.

El punto de acuerdo señala que el embajador de México en Reino Unido, Alejandro Gertz Manero, es acusado por Scherer “de utilizar la FGR para ejecutar venganzas personales y extorsiones políticas”.

Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum, es acusado de haberse relacionado con Sergio Carmona, llamado “Rey del Huachicol”. El exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, es mencionado en el libro de Scherer, como “mentiroso y responsable del estancamiento del sector eléctrico por razones puramente ideológicas”, según el punto de acuerdo.

También figura Gatell

Hugo López-Gatell, exsubsecretario de Salud, “es señalado en el libro de desestimar criterios científicos para complacer a López Obrador, provocando miles de muertes evitables durante la pandemia de SARS-CoV-2 o covid-19”.

A Olga Sánchez Cordero se le acusa de ser parte de un grupo que buscaba afectarlo