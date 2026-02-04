Piden que reforma electoral incluya voto de menores

Movimiento Ciudadano (MC) aún no se ha llamado a las mesas de negociación de la reforma electoral, pero su principal propuesta, en caso de que se discuta, será incluir el voto universal para los jóvenes que hayan cumplido 16 años en el país.
Aseveró el coordinador de MC en el Senado, Clemente Castañeda, quien dijo que “si hubiera una discusión sobre la reforma electoral, nosotros entre algunas propuestas llevaríamos la iniciativa para que la edad para votar pudiera bajarse a los 16 años”.
“Pero hasta ahí, y lo digo categóricamente, no hay ninguna mesa de diálogo, acercamiento en la cual nosotros estemos participando para la reforma electoral. Vamos a esperar para no entrar en especulaciones a que llegue esta iniciativa -si es que llega- y sobre eso nosotros daremos a conocer lo que opinamos de ella”.
En rueda de prensa, dijo que este tema de bajar la edad a 16 años para votar no será moneda de cambio por parte de MC para aceptar otros temas que son regresivos.
Puntualizó que el no incluir este tema no es una condición para apoyar la reforma. “A nosotros nos parece que son dos temas que tendrían que abordarse, pero no vamos a entrar nosotros en un mecanismo de negociación donde si estos dos temas se aceptan, nosotros aceptamos algunos otros que son francamente regresivos en términos democráticos”.