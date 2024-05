Piden que UIF investigue a candidata de MC

Morenista Janeth Sánchez pugnó porque se esclarezcan los hechos. Cortesía

Para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE inicien una investigación a las cuentas de Verónica Delgadillo, candidata a la alcaldía de Guadalajara por Movimiento Ciudadano (MC), por presuntos depósitos bancarios sospechosos, la bancada morenista presentó un punto de acuerdo ante el Congreso.

En la solicitud, que fue recibida en la Cámara de Diputados, se advierte que hace unos días El Universal dio cuenta de múltiples depósitos bancarios sospechosos a las cuentas de la candidata emecista de parte de senadores y diputados de su mismo partido.

“De acuerdo a lo investigado, el medio reportó que Verónica Delgadillo recibió de 2023 a la fecha, en tres cuentas de débito diferentes, poco más de 4.2 millones de pesos”, señala la petición.

En este sentido, la legisladora federal por Jalisco, Janeth Sánchez Cruz, señaló que es preocupante esta situación de cara al actual proceso electoral, ya que es de vital importancia que se transparenten las cosas, se requiere que las autoridades investiguen el caso y esclarezcan los hechos.

“En caso de que ella haya utilizado recursos públicos para su campaña, estaría incurriendo en un delito y estaría dañando nuestra democracia, y eso no lo podemos permitir. En Morena y al igual que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, nuestros candidatos y su servidora, tenemos tres consignas: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México (...). Hago un llamado para que juntos construyamos un México más equitativo, más justo y transparente. Juntos transformemos Guadalajara”, señaló.