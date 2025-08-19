Piden rechazar reelección de Jenaro Villamil

La agrupación Voces del Pueblo: Movimiento Nacional en Defensa de la 4ª Transformación, solicitó al Senado de la República rechazar la reelección de Jenaro Villamil como presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), al señalar que su gestión al frente del organismo encarna un proyecto débil, además de que no cuenta con el liderazgo y la capacidad para ocupar el cargo.

En una carta abierta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la Cámara de Senadores, dicha organización denuncia que bajo la dirección de Villamil, el Sistema Público no ha cumplido el objetivo central que se le encomendó al inicio de la 4T: construir “la BBC mexicana”.

“Diariamente enfrentamos una embestida mediática privada contra el proyecto transformador. Ratificar a quienes no han renovado ni impulsado los cambios necesarios sería un error que no puede repetirse. El pueblo observa un desarrollo nulo de los medios públicos nacionales”.

Además, “existen deficiencias graves en la gestión de Jenaro Villamil al frente del SPR. Estos problemas afectan directamente el proyecto de comunicación pública”, advierte.