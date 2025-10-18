Piden recorte de 15 mil mdp al Tren Maya y el IPAB

La diputada Noemí Luna Ayala, vicecoordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, propuso recortar 10 mil millones de pesos que se asignan al pago del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y 5 mil millones de pesos del presupuesto del Tren Maya, para reasignarlos a la reconstrucción de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, afectados por las lluvias e inundaciones.

La legisladora panista planteó la modificación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, para reasignar 15 mil millones de pesos “ante la situación crítica que enfrentan las familias damnificadas por inundaciones y deslaves en cinco estados de la República”.

Noemí Luna afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó a su gabinete ocultar el verdadero impacto de las inundaciones, que provocaron el fallecimiento de 70 personas, el reporte de 72 personas desaparecidas, 111 municipios afectados y 183 localidades incomunicadas.

“Su silencio ante el reclamo de las víctimas refleja falta de empatía. Desde el PAN proponemos crear un grupo de trabajo para reasignar recursos y apoyar de inmediato. Planteamos redirigir 15 mil millones de pesos: 10 mil del IPAB y 5 mil del Tren Maya porque no hay liquidez ni respuesta”, dijo.