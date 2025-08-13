Piden recursos necesarios para medicamentos

Después de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que el sector Salud subejerció 35 % de su presupuesto, la diputada Lorena García Jimeno Alcocer (PAN) anunció que presentará un punto de acuerdo para exhortar al Gobierno Federal para que erogue a la brevedad los recursos subejercidos, alrededor de 12 mil millones de pesos.

“Estamos preparando un exhorto para que la brevedad se ejerza este recurso, y no por ese motivo del subejercicio quieran después reasignar las partidas en el presupuesto para 2026, es importantísimo que se ejercen y se ejerzan a la brevedad”, informó en entrevista con El Universal.

Dijo que cuando inicie la revisión del Presupuesto de Egresos para 2026, en septiembre, su bancada estará atenta a que se destinen los recursos necesarios para medicamentos e insumos médicos.

“Salud es un rubro que el año pasado tuvo un decremento bárbaro, y que es importante que estemos nosotros impulsando este tipo de iniciativas, que tengan que ver con no descuidar la salud, sobre todo la de las infancias, porque actualmente estamos adoleciendo inclusive de los cuadros de vacunación completos, cosa que no sucedía en décadas, y va a repercutir en el futuro de la niñez, un futuro no saludable, ya no digamos de los adultos mayores, que tampoco tienen sus medicamentos en hospitales”, subrayó.