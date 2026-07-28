Piden redoblar esfuerzos para atraer inversiones

El canciller Roberto Velasco reiteró a los representantes de México en la Unión Europea la prioridad de promover las exportaciones mexicanas hacia los países de su circunscripción.

Durante un encuentro virtual con las personas titulares de las representaciones de México en países de la Unión Europea, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) también invitó a redoblar esfuerzos con cada una de esas naciones para atraer inversiones en sectores estratégicos de nuestro país.

Acuerdo Global Modernizado

La SRE indicó que el canciller Velasco subrayó la importancia de dar seguimiento a los procesos de ratificación del Acuerdo Global Modernizado en cada uno de los 27 países de la Unión Europea, tanto con los gobiernos como con los parlamentos de los estados miembros.

“A través del Acuerdo Global Modernizado, México y la UE fortalecerán su diálogo político, cooperación, comercio e inversión”, dijo la Cancillería.

Esteban Moctezuma, embajador de México en la Unión Europea, destacó este encuentro con Velasco y señaló que la ratificación del Acuerdo Global Modernizado “requiere de arduo trabajo”.

Indicó que para ello, el Gobierno Federal, Congreso, embajadas, gobiernos estatales, empresas y universidades deben lograr un trabajo conjunto e integrase en el Equipo México.