Piden reforzar presencia de GN en carreteras

La Comisión Permanente exhortó a la Guardia Nacional (GN) y a las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a fortalecer su presencia en tramos carreteros del país y en puntos estratégicos de inspección, con el objetivo de mejorar la seguridad y optimizar el flujo vehicular.

Señaló que la incidencia delictiva en determinados corredores carreteros afecta la integridad y patrimonio de las personas, el transporte de mercancías, las cadenas de suministro, los costos logísticos, así como la percepción de seguridad de quienes utilizan estas vías.

Por ello, “resulta pertinente fortalecer la presencia institucional y focalizar las acciones de vigilancia, patrullaje, inspección, monitoreo e inteligencia en los tramos y puntos estratégicos que, con base en información objetiva, presenten mayores condiciones de riesgo”.

El resolutivo engloba las propuestas que sobre esta materia presentaron las senadoras Carolina Viggiano Austria, Claudia Anaya Mota, Mely Romero Celis, Paloma Sánchez Ramos, Karla Toledo Zamora y Anabell Ávalos Zempoalteca, así como los senadores Alejandro Moreno Cárdenas, Manuel Añorve Baños, Pablo Angulo Briceño, Cristina Ruiz Sandoval, Rolando Zapata Bello, Gabriel Elizondo Pérez y Ángel García Yáñez, del PRI.

También lo suscriben los diputados Rubén Moreira Valdez (PRI) y Diana Gutiérrez Valtierra y Guillermo Anaya Llamas (PAN).

La propuesta, aprobada en votación económica el pasado 19 de agosto, reconoce que para combatir los delitos en carreteras la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional (GN) implementan la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que se enfoca en cuatro ejes: atención a las causas, consolidación de la GN, labores de inteligencia y coordinación interestatal.

Los integrantes de la Comisión Permanente consideraron procedente el exhorto debido a que la seguridad de las carreteras federales constituye una expresión concreta de los deberes constitucionales del Estado de salvaguardar la vida, integridad, patrimonio y libertad de las personas, así como prevenir la comisión de delitos.