Piden reforzar prevención de trata en Mundial 2026

Senadores del Partido del Trabajo (PT) reconocieron que a cuatro meses del Mundial de Futbol 2026 y el arribo de miles de turistas y visitantes extranjeros, México no cuenta con un plan, ni instrumentos legales para combatir la trata de personas y la explotación sexual de menores.

La senadora del PT, Geovanna Bañuelos, dijo que el Mundial 2026 no es solo un campeonato, es una movilización humana sin precedentes y la historia reciente de los mega eventos deportivos muestra que junto al entusiasmo se activan economías paralelas que se aprovechan de la vulnerabilidad humana, ante estos eventos.

Durante la sesión ordinaria, presentó una iniciativa que tiene el objetivo que durante la celebración de eventos internacionales masivos, como es el Mundial en territorio nacional, las autoridades federales, estatales y municipales implementen medidas reforzadas de prevención, detección, combate y sanción del delito de trata de personas.