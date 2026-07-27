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Piden reforzar protocolos para combatir acoso escolar

Julio 27 del 2026
La intención es que la escuela sea un espacio seguro, no de violencia ni acoso. Cortesía
La intención es que la escuela sea un espacio seguro, no de violencia ni acoso. Cortesía

La Segunda Comisión de la Permanente aprobó un dictamen para exhortar a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a las autoridades educativas de las 32 entidades federativas a que, en coordinación con las comunidades escolares, continúen el fortalecimiento de las acciones, protocolos y estrategias integrales de protección y prevención de acoso y violencia escolar previstas en el marco de los Entornos Escolares Seguros.

Lo anterior, con pleno respeto a los derechos humanos, al interés superior de la niñez y a la construcción de ambientes escolares seguros, inclusivos y libres de violencia para niñas, niños y adolescentes.

Datos de encuesta

Los legisladores integrantes de dicha comisión destacaron que en México, alrededor de 28.5 % de personas de entre 12 y 17 años ha experimentado alguna forma de acoso escolar o violencia en su entorno educativo, según la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2022, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en colaboración con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Además, señalaron que el Sistema Educativo Nacional atiende a más de 34 millones de estudiantes en 258 mil planteles públicos y privados de educación básica, media superior y superior, lo que hace indispensable mantener acciones permanentes de prevención y atención de riesgos.

Resaltaron que la estrategia Entornos Escolares Seguros impulsada por la SEP promueve la corresponsabilidad entre autoridades educativas, familias y comunidades escolares para prevenir factores de riesgo y fortalecer una cultura de paz dentro y fuera de los planteles, por lo que resulta procedente exhortar a las autoridades competentes a continuar fortaleciendo las acciones.

Dicha estrategia “constituye un mecanismo institucional que articula un conjunto de lineamientos, protocolos y acciones de observancia general orientados a garantizar que los centros educativos sean espacios seguros, saludables e incluyentes. También privilegia acciones preventivas, de convivencia y protección integral sin implicar revisiones o medidas que pudieran restringir derechos fundamentales sin sustento legal”.

La Segunda Comisión de la Permanente estimó necesario exhortar a la SEP y a las autoridades estatales en la materia a fortalecer las acciones, protocolos y estrategias para que los estudiantes cuenten con un ambiente escolar seguro.

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