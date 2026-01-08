Piden reforzar tutela responsable de mascotas

La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México (CDMX) aprobó un Punto de Acuerdo para pedir a las personas titulares de la Secretaría del Medio Ambiente, Agencia de Atención Animal y Procuraduría Ambiental fortalecer las campañas para informar y sensibilizar a las personas sobre la tutela responsable de animales de compañía, para evitar que se presenten ataques de perros.

La diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Yolanda García, sostuvo que los ataques de perros han contribuido a satanizar a ciertas razas, pero la realidad, dijo, es que el comportamiento agresivo deriva de la ausencia de una tutela responsable por parte de quienes tienen a su cargo los seres vivos no humanos.

Subrayó que, si bien los ataques de perros no deben normalizarse, también hay animales que han sido abandonados, mal socializados o privados de condiciones mínimas de bienestar. Por eso es indispensable decirlo con claridad: el problema no son los perros, el problema es la tutela irresponsable”.