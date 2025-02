Piden respetar iniciativa contra corridas de toros

Activistas solicitaron una reunión con integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México y respeto a la iniciativa ciudadana contra las corridas de toros, ya que, aseguraron, diputados no asisten a las reuniones de trabajo para analizar el tema.

Este miércoles, la presidenta de la comisión, Daniela Álvarez, recibió a los activistas Arturo Berlanga Ramírez, Sofía Berenice Morín Pérez, Jerónimo Enrique Sánchez Fernández de Liencres, Juan Reséndiz Ana Laura, Sacbé Alfonsina Ibarra Escobedo, Lizbeth Elena Muñoz López, Leonardo Díaz Rudolf, Laura Hernández y Mónica Hernández, quienes remarcaron que continuarán su lucha por erradicar esta práctica contra los animales.

Arturo Berlanga señaló que legisladores no acuden a sesionar, o sólo pasan lista y posteriormente se retiran, sin mostrar respeto a la iniciativa ciudadana que en el marco de legalidad tienen que discutir y votar.

En tanto, Sofia Berenice Morín también expuso que ha buscado a los legisladores, y nunca están.

“Este tema para nosotros es completamente apartidista. Nosotros defendemos la causa, no a ningún partido, no a ningún político, eso no. A los que han faltado les hemos mandado sus cartas de extrañamiento. Oye diputado, puede explicar por qué se fue, puede explicar por qué estuvo cinco minutos y se paró y se fue. Es muy fácil decir que esta es la casa del pueblo, es muy fácil decir que el pueblo manda, es muy fácil decir eso, pero a la hora, como ahorita lo estamos viendo, desgraciadamente nos encontramos con que Martha Ávila nunca se ha presentado, y lo digo abiertamente, con que Valentina Batrés no ha venido ni una vez. El día que le fui a intentar entregar un documento, no había nadie en sus oficinas, le tuve que aventar por debajo de la puerta, o sea, qué vergüenza, pero lo tuve que hacer para que recibiera nuestro documento”, acotó.

La presidenta de la Comisión, Daniela Álvarez, informó que esta tarde a las 17:00 horas se citó a los integrantes de la comisión a quienes dará a conocer sus requerimientos.