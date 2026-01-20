Piden reubicar embajadas deVenezuela, Cuba y Nicaragua

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, respondió a la presidenta Claudia Sheinbaum que quienes defienden la libertad siempre van a levantar la voz; mientras que quienes defienden dictaduras siempre van a querer callar esas voces.

Y es que durante la mañanera de ayer lunes, Sheinbaum Pardo aseguró que el alcalde panista quiere llamar la atención con su solicitud de reubicar las embajadas de Venezuela, Cuba y Nicaragua fuera de la Miguel Hidalgo.

Ante esto, Tabe señaló que la indiferencia frente al injusticia es complicidad, y que hay quienes defienden dictaduras y hay quienes “defendemos la libertad, la democracia y a los pueblos”.

“No podemos ser indiferentes frente a los abusos de autoridad. Hay quienes se han dedicado a defender el gobierno de Nicolás Maduro y hay quienes nos hemos pronunciado en contra de las dictaduras; y claro que conozco de política exterior, por eso se lo solicito a la Secretaría de Relaciones Exteriores y si el Gobierno de México defiende dictaduras, está bien”, expuso durante la instalación del Comité Miguel Hidalgo rumbo a la Copa del Mundo.

“No pedimos que lo saquen del país, que lo conveniente es que sean declarados gobiernos non gratos; pedimos que los reubiquen, y si hay alcaldías que abrazan dictaduras, pues que los abracen, no tenemos inconvenientes. Lo que sí es que yo sí me declaro un convencido de que la libertad, los derechos y la democracia se defienden; la indiferencia es la complicidad que garantiza que se perpetúen. Entonces, yo lo único que diría es que quienes defendemos la libertad levantamos la voz y quienes defienden las dictaduras las quieren callar”.