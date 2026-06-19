Piden sancionar a quien interrumpa a senadores

Ante el desorden que se ha presentado en recientes sesiones, que incluso obligó hace unos días a decretar un receso para calmar los ánimos entre la senadora Lilly Téllez y legisladores de Morena, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado y de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo Juárez, propuso imponer sanciones cuando se interrumpa a un legislador que esté en el uso de la tribuna y se le impida continuar con su discurso.

Esta iniciativa, luego de que la senadora Lilly Téllez ha interrumpido en diversas ocasiones a oradores de Morena, tanto en sesiones del Senado como de la Comisión Permanente, por lo que Castillo Juárez advirtió que no se debe seguir permitiendo este “boicot”.

La propuesta consiste en que se descuente al grupo parlamentario de la persona que interrumpa deliberadamente al orador el mismo tiempo que se pierda por alguna interpelación o cualquier otra intervención indebida.

Recordó que en la sesión del pasado 10 de junio, la legisladora panista no dejó hablar a la diputada morenista, Andrea Navarro, quien hacía uso de su turno en tribuna.