Piden seis años de cárcel por el abandono de adultos mayores

La diputada Alejandra Chedraui Peralta (PVEM), propuso reformar el Código Penal Federal para imponer de tres a seis años de prisión a quien abandone a una persona adulta mayor.

Así como una multa de 300 a 600 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), por lo que esta podría ascender a más de 70 mil pesos.

La Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) señala que 2.7 millones de adultos mayores sufren diariamente el desamparo y la indiferencia de sus familias y la sociedad.

El documento, turnado a la Comisión de Justicia, plantea que las sanciones aumenten hasta en una mitad cuando la víctima presente una discapacidad física o mental.

Asimismo, cuando el abandono se realice en hospitales, centros de atención médica, instituciones de asistencia social, establecimientos de cuidado o vías públicas.