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NacionalNación

Piden seis años de cárcel por el abandono de adultos mayores

Septiembre 17 del 2026

La diputada Alejandra Chedraui Peralta (PVEM), propuso reformar el Código Penal Federal para imponer de tres a seis años de prisión a quien abandone a una persona adulta mayor.

Así como una multa de 300 a 600 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), por lo que esta podría ascender a más de 70 mil pesos.

La Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) señala que 2.7 millones de adultos mayores sufren diariamente el desamparo y la indiferencia de sus familias y la sociedad.

El documento, turnado a la Comisión de Justicia, plantea que las sanciones aumenten hasta en una mitad cuando la víctima presente una discapacidad física o mental.

Asimismo, cuando el abandono se realice en hospitales, centros de atención médica, instituciones de asistencia social, establecimientos de cuidado o vías públicas.

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