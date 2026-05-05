Piden separar la elección judicial de la política en 2027

El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto Bátiz García, hizo un llamado a separar la elección judicial de los comicios intermedios de 2027, en donde se renovará la totalidad de la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas en el país.

“Es muy importante decirlo. Hoy en día se tiene un debate también sobre la mesa que nos invita a pensar: ¿es lo que necesitamos?, ¿una elección concurrente donde partidos políticos y elección judicial tengan cabida el mismo día?”, cuestionó Bátiz García en un comunicado.

Elección judicial tiene sus propias implicaciones

El magistrado electoral señaló que la elección del Poder Judicial tiene sus propias implicaciones de cara hacia el futuro, razón por la que debería revalorarse su realización en una fecha posterior a junio de 2027.

Según Gilberto Bátiz, se debe considerar la experiencia de la Sala Superior y la labor de todo el TEPJF en las elecciones presidenciales de 2024 y los primeros comicios judiciales celebrados en junio de 2025.

Sobre esta última jornada electoral, resaltó que fue ahí donde resultó electo, al igual que la magistrada Claudia Valle Aguilasocho; además, indicó que por primera vez en la historia de México durante el voto popular se definió la composición del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la mitad de los juzgadores del Poder Judicial en el país.

“¿El modelo que desarrollamos en el 2025 es el que necesitamos para llevar a buen puerto estas elecciones?”, planteó el magistrado presidente.

Evitar simultaneidad

En ese sentido, reiteró la posibilidad de evitar la simultaneidad de los comicios judiciales y los de naturaleza política.

Este llamado del Tribunal Electoral coincide con lo expresado con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en sus conferencias matutinas, en donde la mandataria federal ha señalado que posponer la elección judicial podría ser más conveniente tanto en términos de recursos como para facilitar la participación ciudadana.