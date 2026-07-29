Piden serenidad a Bonilla y a Marina del Pilar

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, llamó al dirigente del PT en Baja California, Jaime Bonilla, y a la gobernadora del estado, Marina del Pilar, a serenarse y priorizar el proyecto de la Cuarta Transformación frente a las elecciones del próximo año.

“Que mantengan el respeto, la cordialidad, la paz. Desgraciadamente, este desencuentro que tienen los dos compañeros de Baja California, ya tiene un tiempo. Pero nosotros lo que hacemos es llamar a que haya respeto, que haya unidad. La unidad por la transformación es prioridad”, dijo.

En conferencia de prensa, Montiel Reyes pidió a los políticos terminar con el conflicto de filtración de audios y amenazas con el fin de priorizar el proyecto político de Morena, en el contexto “de los ataques de la derecha internacional” .

“Es un momento en donde, como hemos visto reiteradamente, la ultraderecha nacional e internacional quiere limitar y siempre estar atacando a nuestro movimiento. Entonces, yo les haría un llamado a todos, no solamente al compañero Jaime Bonilla, al que le tengo respeto y aprecio, sino a todo el mundo: que se serenen”, añadió.