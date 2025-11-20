﻿﻿
SÍGUENOS
NacionalNación

Piden suspender caravanas de refresquera

Noviembre 20 del 2025
Denuncian que estos desfiles violan el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad. Cortesía
Denuncian que estos desfiles violan el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad. Cortesía

El Poder del Consumidor presentó una denuncia ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para solicitar medidas precautorias que suspendan y cancelen las Caravanas Navideñas Coca-Cola en todo el país al asegurar que estos desfiles violan el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad por incluir imágenes y elementos dirigidos a menores para promover productos con sellos de advertencia.

De acuerdo con la denuncia, que fue presentada el martes, la normativa vigente en la materia prohíbe que cualquier producto con sellos o leyendas de advertencia utilice personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades o mascotas en su publicidad.

Por este motivo, bajo el argumento de que en los desfiles de Coca-Cola se promueven sus bebidas con altos niveles de azúcar junto a Santa Claus, osos polares, árboles de Navidad y otras animaciones dirigidas directamente a la niñez, el Poder del Consumidor asegura que deberían suspenderse.

Estrategia publicitaria disfrazada de desfile navideño familiar

“Las Caravanas de Coca-Cola se presentan en México como un espectáculo navideño de grandes dimensiones con los desfiles de camiones iluminados, juegos interactivos, personajes animados y mascotas navideñas que recorren las calles de las principales ciudades del país mostrado su logo, su marca y sus productos.

“Aunque se disfrazan de ser un desfile navideño familiar, detrás de esta fachada, se despliega la estrategia publicitaria más penetrante, agresiva y bien orquestada, apropiándose y capturando la festividad para lograr un mayor consumo de sus productos, especialmente en niñas, niños y adolescentes”, señaló la ONG en un comunicado.

﻿