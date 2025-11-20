Piden suspender caravanas de refresquera

El Poder del Consumidor presentó una denuncia ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para solicitar medidas precautorias que suspendan y cancelen las Caravanas Navideñas Coca-Cola en todo el país al asegurar que estos desfiles violan el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad por incluir imágenes y elementos dirigidos a menores para promover productos con sellos de advertencia.

De acuerdo con la denuncia, que fue presentada el martes, la normativa vigente en la materia prohíbe que cualquier producto con sellos o leyendas de advertencia utilice personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades o mascotas en su publicidad.

Por este motivo, bajo el argumento de que en los desfiles de Coca-Cola se promueven sus bebidas con altos niveles de azúcar junto a Santa Claus, osos polares, árboles de Navidad y otras animaciones dirigidas directamente a la niñez, el Poder del Consumidor asegura que deberían suspenderse.

Estrategia publicitaria disfrazada de desfile navideño familiar

“Las Caravanas de Coca-Cola se presentan en México como un espectáculo navideño de grandes dimensiones con los desfiles de camiones iluminados, juegos interactivos, personajes animados y mascotas navideñas que recorren las calles de las principales ciudades del país mostrado su logo, su marca y sus productos.

“Aunque se disfrazan de ser un desfile navideño familiar, detrás de esta fachada, se despliega la estrategia publicitaria más penetrante, agresiva y bien orquestada, apropiándose y capturando la festividad para lograr un mayor consumo de sus productos, especialmente en niñas, niños y adolescentes”, señaló la ONG en un comunicado.