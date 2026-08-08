Piden tranquilidad tras casos de diarrea explosiva

David Kershenobich Stalnikowitz, titular de la Secretaría de Salud (SSA), descartó un brote activo de ciclosporiasis en México y reportó 33 casos al 31 de julio, lo que representa alrededor del 0.00002 % de la población y ninguna muerte.

También se informó que se investiga un presunto brote de salmonelosis en chiles de Nuevo León.

“Queremos mandar un mensaje de tranquilidad: que no tenemos brote activo de ciclosporiasis en nuestro país”, expresó.

El secretario de Salud expuso que recientemente ha habido un brote en Estados Unidos de ciclosporiasis, infección causada por un parásito que es tratable y es de muy baja mortalidad.

Aseguró el titular de la SSA que México tiene una vigilancia epidemiológica y sanitaria “muy activa” para tratar de proteger a la población.

Investigan brote de salmonelosis ligado a chiles jalapeños

Victor Hugo Borja Aburto, director de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), destacó la atención en caso de brotes de ciclosporiasis, así como el proceso de análisis de muestras y la actuación de manera inmediata.

Borja Aburto indicó que se investiga un brote de salmonelosis presuntamente relacionado con chiles jalapeños distribuidos por Coast Citrus Distributors, tras una notificación de la FDA.

“Nos fuimos de inmediato a Cofepris a visitar esta planta empacadora a Nuevo León; hemos visto ya quienes son los productores que envían estos chiles. Son de escuinapa, en Sinaloa, y estamos en proceso de investigación; fueron tomadas ya muestras de los chiles para investigar si esto se puede relacionar con las salmonelosis, el brote en los Estados Unidos”, dijo al destacar la cooperación con Estados Unidos.