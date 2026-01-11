Piden transparencia en envíos de petróleo a Cuba

Marko Cortés, senador por el Partido Acción Nacional (PAN), exigió al Gobierno Federal transparentar información sobre los envíos de petróleo de México a Cuba con el reclamo de que “la rendición de cuentas no es opcional”.

Tras el envío a La Habana del buque petrolero Ocean Mariner cargado con 85 mil barriles de crudo procedente de Veracruz, en México, el exdirigente blanquiazul aseguró que, desde octubre de 2024, solicitó información sobre dichas actividades sin tener éxito en la respuesta.

Por ello, escribió en la red social X, “hoy vuelvo a exigir transparencia total, montos, rutas, buques, costos y riesgos para nuestro país.

No se puede usar dinero público en la opacidad, mientras México enfrenta crisis internas graves. La rendición de cuentas no es opcional”.

De acuerdo con información del investigador estadunidense Jorge Piñón para la agencia francesa AFP, el petrolero Ocean Mariner salió el 5 de enero de la terminal de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicada en Pajaritos en el puerto de Coatzacoalcos, con destino a la refinería Ñico López en La Habana.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió esta semana que, ante la crisis que afronta Venezuela, “evidentemente México se vuelve un proveedor importante” de petróleo de la isla.

Hace dos días, Marko Cortés expresó que el gobierno de México es “cómplice financiero del régimen autoritario” de Cuba y criticó que Sheinbaum Pardo destine recursos públicos mientras “enfrenta crisis en seguridad, desastres naturales, educación e infraestructura. Esto es inaceptable”