Piden transparencia en selección del titular de CNB

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) llamó a la Secretaría de Gobernación (Segob) a que el proceso de selección de la o el titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) sea abierto y transparente “A cuatro días de que culmine formalmente la etapa de entrevistas, llamamos a que el proceso de selección esté a la altura de una consulta pública, abierta y transparente que permita identificar la idoneidad del perfil y sus prioridades de trabajo, como lo establece la Ley General en la Materia y lo requiere la crisis que enfrenta el país”, dijo el organismo en su cuenta de X.

El pasado 8 de agosto, la Secretaría de Gobernación publicó las bases para designar en consulta pública a la persona titular de la CNB, tras la renuncia del titular anterior.

Hace unos días, el Centro Prodh señaló que la próxima designación al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda no puede ser de nuevo resultado de una imposición.