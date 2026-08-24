Piden visibilizar a cuidadores de personas enfermas

La Iglesia católica expresó su preocupación por la salud de los cuidadores de personas enfermas y afirmó que su labor es determinante, por lo que llamó a acompañarlos.

A través de su editorial Desde la Fe, indicó que “la familia cuidadora puede sobrellevar con más facilidad las responsabilidades, puesto que los tiempos del cuidado, ya sea en casa o en hospital, se pueden ir turnando entre varias personas, pero cuando el cuidado del enfermo recae en una sola persona, la cosas se complican”.

En ese sentido, sostuvo que además del cansancio natural implica estrés emocional ver a un ser querido deteriorarse y sufrir y hacer a un lado otras responsabilidades para dedicar el tiempo al cuidado de quien lo necesita, así como que el propio cuidador enferme.

“El cuidador no solo cumple con una obligación familiar, también cumple con una de las principales obras de misericordia, el cuidado del enfermo”, dijo.

Por ello, destacó que primero se debe concientizar a la sociedad, “porque quien cuida a una persona enferma también necesita ayuda, también sufre; no los dejemos solos, en familia o amigos turnémonos para el cuidado de quien lo necesita”.

Adicionalmente, enfatizó que en los sistemas de salud se tiene que visibilizar a los cuidadores, “que la mayoría de las veces tienen que dormir en una silla, o permanecer en la calle bajo el sol o lluvia; mientras sus pacientes están internados. Se necesitan mejorar mucho las facilidades para ellos”.

“Encomendemos a todos los enfermos y a sus familias, para que la desesperanza no llegue a sus corazones, y como sociedad les acompañemos siempre, pues todos pasaremos por la misma situación en algún momento de nuestras vidas”, concluyó.