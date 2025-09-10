Pidió a Rubio extradición de implicados en caso Ayotzinapa

Luego de la visita de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que pidió al gobierno estadounidense la extradición de dos personas que están involucradas con la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero.

Sin dar nombres ni detalles, la titular del Ejecutivo federal dijo que la solicitud de extradición fue hecha al secretario Marco Rubio.

“(...) sobre el caso Ayotzinapa. Se lo habíamos comentado a los familiares, padres y madres, son dos personas que se está pidiendo su extradición y se lo comenté personalmente al secretario del departamento”, declaró la mandataria federal.

Luego de la visita de Rubio al país, Sheinbaum reveló la semana pasada que pactaron un programa de trabajo conjunto en temas de seguridad, y en el marco del encuentro pidió la extradición de objetivos prioritarios para la justicia nacional.

Sin embargo, el pasado 4 de septiembre, la presidenta sostuvo una reunión con los padres de los estudiantes desaparecidos quienes consideraron que no hay avances en las investigaciones.