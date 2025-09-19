Pidió AMLO la destitución de Hernán Bermúdez: CSP

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que fue el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador quien solicitó la destitución de Hernán Bermúdez Requena como secretario de Seguridad de Tabasco, luego de que surgieron indicios de un presunto vínculo con la organización criminal conocida como La Barredora.

Al ser cuestionada sobre la supuesta vinculación del senador y exgobernador Adán Augusto López con el caso, la mandataria federal subrayó que el legislador ya manifestó su disposición a declarar en caso de que sea requerido.

"Ya dijo el senador que si en algún momento requieren de su declaración, que con gusto la va a dar", sostuvo Sheinbaum.

La presidenta explicó que el proceso se dio en varias etapas: primero, se identificó que Bermúdez Requena no estaba cumpliendo con sus funciones; después, comenzaron a surgir sospechas de su relación con un grupo delictivo.

Agregó que, en ese momento, el hoy senador Adán Augusto era secretario de Gobernación y participó en la solicitud de destitución junto con el entonces presidente.

Sheinbaum criticó a la oposición por lo que calificó como "hipocresía" en este caso, al intentar responsabilizar al senador tabasqueño.

Y aseguró que en su gobierno siempre va a haber verdad y se va a pedir siempre que se aplique la justicia, pues "no somos iguales".

"Este juicio que hacen los grandes medios de comunicación o la oposición, que ahora se erigen sobre este tema. A ver, ¿cuándo ellos hicieron alguna detención? Porque aquí se está actuando cuando se encuentra y hay pruebas. Por eso el secretario de Marina dijo: ´fuimos nosotros mismos quienes presentamos la denuncia y las investigaciones que se hagan´".

Sheinbaum habla sobre amparos de los hijos de AMLO

Así también, dijo que sobre el amparo que según Andrés Manuel López Beltrán y su hermano Gonzalo hayan tramitado para evitar una detención en su contra, la presidenta aseguró que esto es parte de una "campaña de calumnias" que busca dañar y desacreditar al movimiento de la 4T del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de sus hijos.

La jefa del Ejecutivo federal afirmó en conferencia de prensa que se debe de investigar quién o quiénes fueron la personas que presentaron estos amparos.

"Ellos, Andrés Manuel López Beltrán sacó ayer (miércoles) una carta, ya desmintieron que ellos presentaron los amparos. Hay un abogado que ya dijo que él no presentó nada. Es parte de la campaña de calumnias, así de sencillo".

Se entregó a Quintero por seguridad nacional

En otro tema, Sheinbaum Pardo dijo que por motivos de seguridad nacional se realizó la entrega de Rafael Caro Quintero, quien fue un narcotraficante acusado de asesinar al agente de la DEA, Enrique Camarena.

"Ya se habló mucho de eso, ya se explicó que fue una decisión de seguridad nacional el envío de este importante número de personas de la delincuencia organizada y también había una petición de la Fiscalía de Estados Unidos".