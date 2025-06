Piedra: A mí nadie me ha pedido mi renuncia

La titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, aseguró que sí ha sostenido reuniones con colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y “en ninguna” le han pedido la renuncia y que, incluso, están contentos con su trabajo.

“Yo me he reunido con ellos y lo que se me hace curioso es que, en todas esas reuniones que he tenido con colectivos, en ninguna me han pedido la renuncia. Sus quejas y demandas son hacia las fiscalías”, dijo.

Desde las primeras mesas de diálogo entre la Secretaría de Gobernación y colectivos de personas buscadoras se exigía la renuncia de la titular de la CNDH, acusándola de ni siquiera estar presente en las reuniones.

Particularmente el 12 de abril, El Universal documentó las palabras de Ceci Flores Armenta, fundadora y líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, quien de cara a la secretaria de Gobernación le pidió que la exhortara a presentar su renuncia.

“Es una grosera porque no atiende a las víctimas por igual, solamente a las que puede manipular a su antojo. No está haciendo su trabajo, ¿qué tanto coraje o qué tanto miedo le tiene a las madres buscadoras?”, dijo la madre buscadora en ese momento.

Al ser cuestionada sobre la ausencia de Rosario Piedra en las reuniones con colectivos, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que sí hubo presencia de la CNDH en los trabajos, aunque no directamente de la titular.

“Siempre ha estado la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no necesariamente de la presidenta, pero sí del personal y de los visitadores”, puntualizó.

Rosario Piedra incluso aseguró que los colectivos con los que se ha reunido “se quedan contentos” del acompañamiento que les da la CNDH.