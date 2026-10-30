Pierde CFE más de 23 mmdp en tercer trimestre

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) perdió 23 mil 310 millones de pesos durante el tercer trimestre de 2026, de acuerdo con su reporte financiero publicado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

En el mismo lapso de un año antes, la compañía que dirige Emilia Calleja Alor había reportado una ganancia de 56 mil 416 millones de pesos. El resultado negativo de la empresa se explica por diferentes factores.

En primer lugar, en el tercer trimestre de 2026 los ingresos totales de la compañía que provee energía eléctrica en México se incrementaron 18 % al situarse en 161 mil 736 millones de pesos, mientras que en el mismo lapso de un año antes fueron 137 mil 283 millones de pesos.

Guerra en EE. UU. e Irán

En el reporte trimestral no explica la compañía a que obedeció el incremento de forma explícita. Sin embargo, el resultado puede estar ligado a las afectaciones de los energéticos por la guerra entre Estados Unidos e Irán, ya que el gas natural es el principal insumo de la Comisión y este es importado totalmente desde la Unión Americana.

Este incremento en los costos de operación no se vio compensado por un aumento en los ingresos de la Comisión Federal de Electricidad.

Las ventas totales de la compañía durante el tercer trimestre de 2026 se situaron en 186 mil 231 millones de pesos, solamente 1 % más respecto de los 184 mil 264 millones de pesos del mismo lapso de 2025.

Gastos financieros

Otro factor más que afectó los resultados totales de la compañía estatal fueron los gastos financieros.

Este rubro ascendió durante julio y septiembre de 2026 a 39 mil 69 millones de pesos, mayormente por pérdidas cambiarias.

A diferencia de este año, en 2025 la empresa había ganado en este rubro 19 mil 361 millones de pesos, básicamente por el beneficio del tipo de cambio.

Deuda total

Finalmente, la deuda total de la compañía ascendió a 501 mil 315 mil millones de pesos al cierre de septiembre de 2026, un aumento de 2.9 %, sobre los 487 mil 257 millones de pesos, al cierre del mismo lapso del año pasado.

En un comunicado al respecto, la CFE afirmó que sus resultados son positivos, al ofrecer comparativas acumuladas de enero a septiembre de 2026 y las respectivas de 2025, sin dar los pormenores del último periodo compartido que fue del tercer trimestre de este año.